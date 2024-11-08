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Сложный выбор Путина и шантаж от Трампа. Президент России послал важный сигнал американцу. Радующихся результатам выборов пришлось осадить

Сложный выбор Путина и шантаж от Трампа. Президент России послал важный сигнал американцу. Радующихся результатам выборов пришлось осадить

Едва выборы президента США подошли к концу и победу Трампа объявили на федеральном телеканале, многие русские военэксперты и политологи принялись радоваться возможности скорых перемен.

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