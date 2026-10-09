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Несекретные материалы

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Приблизит ли разрушение Киева достижение целей СВО?

Приблизит ли разрушение Киева достижение целей СВО?

В результате массированных и систематических ударов российских дронов и ракет Киев снова, как год назад, в полутьме из-за перебоев с электричеством, общественный транспорт часто останавливается (хоть пока полностью не встал), канализация обесточена, и власти готовятся сливать нечистоты в Днепр.

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