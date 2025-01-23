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Власти Палестины подготовили план по восстановлению управления Газы

Власти Палестины подготовили план по восстановлению управления Газы

Палестинская национальная администрация (ПНА) разработала план по восстановлению сектора Газа. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель крупнейшей фракции, входящей в Организацию освобождения Палестины (ООП), ФАТХ, Абдель Фаттах Ад-Даула.

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