Власти Палестины подготовили план по восстановлению управления Газы

Палестинская национальная администрация (ПНА) разработала план по восстановлению сектора Газа. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель крупнейшей фракции, входящей в Организацию освобождения Палестины (ООП), ФАТХ, Абдель Фаттах Ад-Даула.
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