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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-хавбек «Барсы» Лопес о Винисиусе, схватившем Салиба за волосы: «Некрасивый, грязный и подлый поступок. В детстве такое приводило к драке. Это красная – как по учебнику»

Бывший полузащитник «Барселоны»  Херард Лопес прокомментировал эпизод с удалением вингера « Реала »  Винисиуса Жуниора в матче с « Вильярреалом » в 8-м туре Ла Лиги (1:0).

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