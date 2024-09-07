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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спаллетти о камбэке против Франции: «Италия отреагировала моментально – это был ключевой момент матча. Было важно оставаться командой на поле» 

«Игроки отреагировали моментально [на пропущенный на 14-й секунде гол] – это был ключевой момент матча.

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