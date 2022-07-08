Александр Сергеев: «В РАН остались только патриоты»

В сентябре в Российской академии наук грядут выборы Президента и его команды. Со стороны кажется, что все идет тихо-мирно, но это только со стороны.
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