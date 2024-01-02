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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Надаль провел и выиграл первый одиночный матч с Australian Open-2023

Рафаэль Надаль обыграл Доминика Тима в первом круге в Брисбене – 7:5, 6:1. Для 37-летнего испанца это был первый одиночный матч с Australian Open-2023.

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