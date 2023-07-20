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Сергей Березин назначен и.о. главы Дальневосточной таможни

Сергей Березин назначен и.о. главы Дальневосточной таможни

19 июля 2023 года генерал-лейтенант таможенной службы Юрий Ладыгин назначен руководителем Представительства таможенной службы Российской Федерации при таможенной службе Республики Казахстан.

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