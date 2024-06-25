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Тренер Тарханов призвал выгнать из России оскорбившего сербов футболиста Даку

Тренер Тарханов призвал выгнать из России оскорбившего сербов футболиста Даку

Бывший главный тренер московского ЦСКА и "Торпедо" Александр Тарханов призвал выгнать из России албанского футболиста Мирлинда Даку, который позволил себе оскорбительные выкрики в адрес сербов после матча чемпионата Европы - 2024.

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