В Ярославской области восьмерых рыбаков унесло на льдине

Рыбалка на льду Рыбинского водохранилища почти закончилась трагедией для группы из восьми рыбаков. 3 апреля, около 09:15 спасательная станция Переборы в Рыбинске получила сообщение об инциденте с унесенными на льдине рыбаками.
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