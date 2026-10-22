Перу: Неизвестные боевики открыли огонь по пассажирскому автобусу на улице Виа-де-Эвитамиенто возле Пуэнте-Ачо в секторе Римак в Лиме в 00:40 (05:40 по Гринвичу).
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