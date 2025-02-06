Итальянского медика арестовали за томографию и операцию своей кошке

Местные власти считают, что он зря потратил деньги из бюджета.Заведующий радиологическим отделением больницы в итальянском городе Аоста Джанлука Фанелли стал объектом расследования после того, как провёл компьютерную томографию своей кошке Афине, упавшей с крыши.