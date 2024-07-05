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На станции «Потапово» столичного метро подали напряжение для пусконаладочных работ

На станции «Потапово» столичного метро подали напряжение для пусконаладочных работ

На станции «Потапово» Сокольнической линии московского метро подали напряжение на тягово-понизительную подстанцию для выполнения пусконаладочных работ, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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