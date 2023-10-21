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Каким святым можно помолиться в церковный праздник 22 октября, что запрещено делать сегодня

Каким святым можно помолиться в церковный праздник 22 октября, что запрещено делать сегодня

Каким святым можно помолиться в церковный праздник 22 октября, что запрещено делать сегодня Марина ОнегинаХристианские обычаи и традиции народных праздников привносят радость и особенное значение в повседневную жизнь.

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