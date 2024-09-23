Полиция Хакасии пресекла деятельность подпольного игорного клуба в помещении бывшего сельского кафе

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Хакасия в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили и при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность игорного заведения, которое располагалось в отдельно стоящем здании в селе Рассвет Усть-Абаканского района.