В 1999 году у России не было денег на покупку зерна и его покупали в долг

В 2022 году объем урожая в России стал рекордным за всю историю РФ и РСФСР.«У нас в этом году, низкий поклон сельхозпроизводителям, <…> мне министр сельского хозяйства два дня назад докладывал, [что объем урожая] уже где-то 153-155 млн тонн.