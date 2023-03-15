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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

В 1999 году у России не было денег на покупку зерна и его покупали в долг

В 1999 году у России не было денег на покупку зерна и его покупали в долг

В 2022 году объем урожая в России стал рекордным за всю историю РФ и РСФСР.«У нас в этом году, низкий поклон сельхозпроизводителям, <…> мне министр сельского хозяйства два дня назад докладывал, [что объем урожая] уже где-то 153-155 млн тонн.

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