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Как банды «рыцарей креста» захватили Константинополь

Как банды «рыцарей креста» захватили Константинополь

Вступление крестоносцев в Константинополь 13 апреля 1204 г. Гюстав ДореКрестовые походыВ условиях жесткого кризиса, который в этот период охватил тогдашний Запад – западноевропейскую цивилизацию, которая изначально стояла на грабеже и паразитизме, папский Рим нашёл выход – крестовые походы.

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