La Nacion: экс-глава ЦБ Аргентины обвинил в мегамошенничестве президента Милея

Бывший глава Центробанка Аргентины Клаудио Лосано при поддержке юристов обратился в суд с обвинениями в мошенничестве против президента страны Хавьера Милея, который разместил рекламу криптовалюты в своем личном блоге.
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