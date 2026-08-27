Противник сообщает о применении ВС РФ новых улучшенных версий «Искандеров» ГУР Украины заявило о первом применении ВС РФ для ударов по целям в Киеве новой модифик.
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Противник сообщает о применении ВС РФ новых улучшенных версий «Искандеров» ГУР Украины заявило о первом применении ВС РФ для ударов по целям в Киеве новой модифик.
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