Канада готовится раскрыть имена украинских нацистов — скандал уводит страну в прошлое

Скандал с украинским нацистом заставит Канаду раскрыть давнюю тайну. Оттава хочет рассекретить имена спрятавшихся на канадской земле нацистов: эта инициатива активно обсуждается после скандала с чествованием в парламенте бывшего боевика Ваффен-СС Ярослава Хунки, пишет NYT.