MMORPG по Horizon, детали сюжета Death Stranding 2, инсайды Шрайера о Blizzard…

Состоялся релиз дополнения Starfield: Shattered Space, Шрайер провёл сессию ответов на вопросы игроков с сабреддита World of Warcraft, Kojima Productions провела специальный показ Death Stranding 2: On The Beach на Tokyo Game Show 2024, следующим проектом Guerrilla Games станет онлайн-игра во вселенной Horizon, издательство Nacon и студия Rogue Factor опубликовали видео из приключения Hell is Us.