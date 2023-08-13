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Тамбиев о Серебрякове: «Вратарь играет хорошо, когда команда системная и дисциплинированная»

— В прошлом сезоне у «Адмирала» многое держалось на Серебрякове. Насколько важно было сохранить его? — Да, на Серебрякове многое закручено, но и другие ребята важны для меня.

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