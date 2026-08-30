Северный Кипр объявил трехдневный траур по погибшим при крушении парома

Совет министров Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) объявил трехдневный национальный траур по погибшим при крушении парома Filo Jet в районе порта Гирне.
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