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Северный Кипр объявил трехдневный траур по погибшим при крушении парома

Северный Кипр объявил трехдневный траур по погибшим при крушении парома

Совет министров Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) объявил трехдневный национальный траур по погибшим при крушении парома Filo Jet в районе порта Гирне.

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