Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 981 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стэйси
    Это дело уже принципа. Таджичка ,живущая в России, против законов страны. Причем её уже в своей стране попользовали к...«Я не боюсь ваших...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Литературная обработка текста, не более того, она ж не сама его выкладывала, а тот, кто записал просто привел в норма...«Я не боюсь ваших...
  • Странник
    они и правду хотят реакции населения? путин, может пора задать вопрос коломольцеву или может уволить его? сколько же ...«Убери телефон, с...

"Путин не мог "ляпнуть": Что стоит за неожиданным предложением Трампу? Ответ дали в Кремле

"Путин не мог "ляпнуть": Что стоит за неожиданным предложением Трампу? Ответ дали в Кремле

Царьград Коллаж Царьграда Неожиданное предложение Владимира Путина властям США подумать о совместной добыче редкоземельных металлов вызвало у части населения нашей страны упаднические настроения, пишет журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИР
Ирина Рукина
Почему наши власти ставят интересы чужих и чуждых нам людей и стран выше интересов русских людей, выше нашей уникальной цивилизации? Вопрос, на который у меня нет ответа, вернее он есть, но он очень страшный.
Ответить
1 д.
лл
лина любимцева
Силенок у России ПРЕДОСТАТОЧНО!! Было бы желание!!
Ответить
21 час.
Александр Ляшенко
&quot;Вопрос, на который у меня нет ответа, вернее он есть, но он очень страшный.&quot; Потому что народ и власть не не понимают друг друга, а власть и не желает этого, она себе на уме.А потом жалуется, её обманули...а народ?
Ответить
17 час.
наверх