Царьград Коллаж Царьграда Неожиданное предложение Владимира Путина властям США подумать о совместной добыче редкоземельных металлов вызвало у части населения нашей страны упаднические настроения, пишет журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.
"Путин не мог "ляпнуть": Что стоит за неожиданным предложением Трампу? Ответ дали в Кремле
Комментарии
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ИР
Ирина Рукина
Почему наши власти ставят интересы чужих и чуждых нам людей и стран выше интересов русских людей, выше нашей уникальной цивилизации? Вопрос, на который у меня нет ответа, вернее он есть, но он очень страшный.
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1 д.
лл
лина любимцева
Силенок у России ПРЕДОСТАТОЧНО!! Было бы желание!!
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21 час.
Александр Ляшенко
"Вопрос, на который у меня нет ответа, вернее он есть, но он очень страшный." Потому что народ и власть не не понимают друг друга, а власть и не желает этого, она себе на уме.А потом жалуется, её обманули...а народ?
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17 час.
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