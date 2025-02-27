"Путин не мог "ляпнуть": Что стоит за неожиданным предложением Трампу? Ответ дали в Кремле

Почему наши власти ставят интересы чужих и чуждых нам людей и стран выше интересов русских людей, выше нашей уникальной цивилизации? Вопрос, на который у меня нет ответа, вернее он есть, но он очень страшный.

Александр Ляшенко

"Вопрос, на который у меня нет ответа, вернее он есть, но он очень страшный." Потому что народ и власть не не понимают друг друга, а власть и не желает этого, она себе на уме.А потом жалуется, её обманули...а народ?