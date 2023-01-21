Бои у озера Хасан вспоминают в школах Уссурийска

В школе №30 для учеников девятого класса прошел урок патриотической направленности. Член Молодежного совета Виталина Ланкова рассказала ребятам о пограничном вооруженном столкновении между советскими войсками и Японской императорской армией на озере Хасан, которое произошло в 1938 году, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Думы УГО.