Бои у озера Хасан вспоминают в школах Уссурийска

В школе №30 для учеников девятого класса прошел урок патриотической направленности. Член Молодежного совета Виталина Ланкова рассказала ребятам о пограничном вооруженном столкновении между советскими войсками и Японской императорской армией на озере Хасан, которое произошло в 1938 году, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Думы УГО.
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