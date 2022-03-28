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На подъем флага России в Мариуполе пришли счастливые жители

На подъем флага России в Мариуполе пришли счастливые жители

Флаги России и ДНР вместо флага Украины над расположением 503-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины установили бойцы Сил специальных операций МВД ДНР, передает специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

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