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Пыленков о 1-й победе «Динамо»: «Две первые игры тяжело дались, хотя по содержанию все было хорошо. Мы прибавляли, были в оптимальной форме. Наконец-то победили, будем продолжать»

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков высказался после победы над «Адмиралом» (2:1 Б). – Первая победа в регулярке.

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