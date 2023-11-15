Башанкаев: Инвестиции в здравоохранение составят около 234 млрд рублей

В рамках подготовки проекта федерального бюджета ко второму чтению, законодатели предусмотрели развитие здравоохранения, в частности финансирование борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.
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