Стали известны самые модные тенденции наступившей осени

Несмотря на участившиеся дожди и прохладный ветерок за окном, осень – не время впадать в уныние. В этом сезоне нас ожидает настоящая модная встряска! На подиумах и в коллекциях магазинов царит полная противоположность тому, что мы привыкли видеть вокруг многие годы.