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Нижегородская правда

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Стали известны самые модные тенденции наступившей осени

Стали известны самые модные тенденции наступившей осени

Несмотря на участившиеся дожди и прохладный ветерок за окном, осень – не время впадать в уныние. В этом сезоне нас ожидает настоящая модная встряска! На подиумах и в коллекциях магазинов царит полная противоположность тому, что мы привыкли видеть вокруг многие годы.

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