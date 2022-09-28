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Москвичам рассказали о галерее «Парк» в Тимирязевском районе

Москвичам рассказали о галерее «Парк» в Тимирязевском районе

В Тимирязевском районе столицы расположена популярная среди жителей галерея «Парк», где еще 1988 году был открыт Государственный выставочный зал «Ковчег», посвященный сохранению и реабилитации творчества незаслуженно забытых художников ХХ века.

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