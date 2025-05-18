Тайна красных точек: «Джеймс Уэбб» и «Чандра» поставили под сомнение природу сверхъярких ранних галактик

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) продолжает ставить перед астрофизиками новые загадки. Наблюдая за галактиками Little Red Dots (LRD) — небольшими красными объектами, сформировавшимися через 600 млн лет после Большого взрыва, — учёные обнаружили противоречие в их свойствах.