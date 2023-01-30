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«Бостон» проиграл 3-й матч подряд, у «Каролины» серия из 5 побед

«Бостон» проиграл «Каролине» (1:4) в матче чемпионата НХЛ. «Брюинс» потерпели третье поражение подряд после серии из 6 побед.

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