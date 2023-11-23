Die Welt: cредний возраст военнослужащих украинской армии составил 43 года

© РИА Новости Михаил Воскресенский Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Нехватка личного состава в ВСУ привела к тому, что на Украине забирают на службу даже пожилых мужчин, пишет Die Welt.
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