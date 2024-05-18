В двух округах Тверской области объявлена высокая пожарная опасность

В Удомельском и Бологовском округах с 18 по 20 мая ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС региона со ссылкой на Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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