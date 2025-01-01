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Хатсон – лучший новичок декабря в НХЛ. У защитника «Монреаля» 2+11 в 14 играх

20-летний американский защитник провел 14 игр в последнем месяце 2024 года и набрал 13 (2+11) очков. В споре за награду Хатсон обошел Макклина Селебрини («Сан-Хосе»), Матвея Мичкова («Филадельфия»), Эмиля Хейнемана («Монреаль») и Дастина Вульфа («Калгари»).

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