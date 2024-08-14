Пьянов о возвращении в «Сибирь»: «Хорошие ощущения, всех знаю. В прошлом году ушел отчасти из-за ухода Мартемьянова»

33-летний форвард ранее выступал за клуб с 2021 по 2023 годы. Прошлый сезон он провел в «Авангарде». – С какими ощущениями вернулись в Новосибирск? – Вернулся с хорошими ощущениями, всех знаю, почти со всеми играл.