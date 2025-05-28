Дрон взорвался рядом с многоэтажкой на юго-западе Москвы: Что известно

Украинский беспилотник взорвался рядом с многоэтажным домом на проспекте Вернадского.Один из украинских беспилотников, атаковавших Москву в ночь с 28 на 29 мая, взорвался возле многоэтажного дома на проспекте Вернадского.
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