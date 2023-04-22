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Экономист Григорьев спрогнозировал ослабление рубля в ближайшее время

Экономист Григорьев спрогнозировал ослабление рубля в ближайшее время

Курс рубля в течение недели или двух может опуститься на две-четыре позиции. Таким мнением поделился финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев, передает «Лента.

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