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Царьград

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Пожар на Камчатке: ликвидация огня на рыбокомбинате "Октябрьский" завершена

Пожар на Камчатке: ликвидация огня на рыбокомбинате "Октябрьский" завершена

На Камчатке успешно ликвидирован пожар на рыбокомбинате "Октябрьский". Возгорание произошло в складском помещении с кислородными баллонами, что вызвало взрывы.

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