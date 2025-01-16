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Клиническое исследование подтвердило эффективность T-DM1 в лечении HER2-положительного рака молочной железы

В исследовании III фазы KATHERINE, проведенном учеными из Университета Питтсбурга и Онкологического центра UPMC Hillman, получены долгосрочные данные, подтверждающие эффективность препарата T-DM1 в лечении пациентов с HER2-положительным раком молочной железы.

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