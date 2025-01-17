Участники арктической экспедиции доставили частицу Вечного огня в Новый Уренгой

Участники экспедиции МЧС «Безопасная Арктика» привезли в Новый Уренгой частицу Вечного огня. Глава города Антон Колодин поблагодарил организаторов церемонии передачи пламени и подчеркнул, что хранить память о победе в Великой Отечественной войне — долг и священная обязанность каждого.