Участники арктической экспедиции доставили частицу Вечного огня в Новый Уренгой

Участники экспедиции МЧС «Безопасная Арктика» привезли в Новый Уренгой частицу Вечного огня. Глава города Антон Колодин поблагодарил организаторов церемонии передачи пламени и подчеркнул, что хранить память о победе в Великой Отечественной войне — долг и священная обязанность каждого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии