Halliburton объявила результаты за II квартал 2026 года: рекордные международные доходы

Американская нефтесервисная корпорация Halliburton Company (NYSE: HAL) обнародовала финансовые результаты своей деятельности за второй квартал 2026 года, продемонстрировав последовательный рост ключевых показателей на фоне восстановления активности на международных рынках и в Северной Америке.
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