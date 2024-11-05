Александр Бельский поздравил военнослужащих и ветеранов военной разведки с профессиональным праздником

По словам председателя Заксобрания, современные разведчики – «достойные преемники традиций русского воинства» Председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравил с профессиональным праздником всех военнослужащих и ветеранов военной разведки.
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