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Какие черты интеллектуала ошибочно принимают за глупость

Какие черты интеллектуала ошибочно принимают за глупость

Рассказываем, что не является признаком низкого интеллекта, но часто принимается за него. фото: AIМногие думают, что настоящий интеллектуал — это тот, кто кичится знаниями обо всем подряд, а также быстро подбирает аргументы в споре.

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