Владелец "Крокуса" прокомментировал теракт и дал оценку безопасности концертного зала

Владелец "Крокус Сити Холла" рассказал о системах безопасности в концертном зале. Владелец "Крокуса" Араз Агаларов высказал свою оценку по работе систем безопасности и пожаротушения в здании после теракта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии