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Чем опрыскать розы от болезней и вредителей сразу. Готовые наборы, о которых многие не догадываются

Чем опрыскать розы от болезней и вредителей сразу. Готовые наборы, о которых многие не догадываются

Всем привет! На протяжении нескольких лет я практикую обработку роз (и других растений) специальными коктейлями, в которые входят сразу несколько ингредиентов, в частности фунгицид от болезней, инсектицид от насекомых, удобрение и стимулятор роста.

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