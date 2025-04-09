Яндекс.Погода показала, как снег с дождем наползают на Петербург с северо-запада. Утро 9 апреля в городе началось с солнца, но надолго оно не задержалось.
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Яндекс.Погода показала, как снег с дождем наползают на Петербург с северо-запада. Утро 9 апреля в городе началось с солнца, но надолго оно не задержалось.