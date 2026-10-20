«Сегодня всё устроено иначе». Хэмилтон раскритиковал современные трассы Формулы 1Ferrari Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что скучает по временам, когда выезд за пределы трассы мог стоить гонщику повреждённой машины или схода.