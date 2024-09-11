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Военное обозрение

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Как приказ Куропаткина об отступлении спас японскую армию от поражения

Как приказ Куропаткина об отступлении спас японскую армию от поражения

«Ляоянская неделя» закончилась тем, что Куропаткин, имея все возможности для успеха, отдал победу при Ляояне японцам.

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