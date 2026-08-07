Апелляционный суд обязал Белый дом приостановить строительство бального зала

Федеральный апелляционный суд США обязал администрацию президента США Дональда Трампа приостановить строительство бального зала в Белом доме - масштабного проекта стоимостью $400 млн, теперь его судьбу будет решать Верховный суд США.
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