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Газета.ру

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Апелляционный суд обязал Белый дом приостановить строительство бального зала

Апелляционный суд обязал Белый дом приостановить строительство бального зала

Федеральный апелляционный суд США обязал администрацию президента США Дональда Трампа приостановить строительство бального зала в Белом доме - масштабного проекта стоимостью $400 млн, теперь его судьбу будет решать Верховный суд США.

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